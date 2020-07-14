مؤتمر مورينيو: براءة سيتي؟ قرار مُخز

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنام قرار محكمة التحكيم الرياضي الذي ألغى عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة قارية لموسمين والتي فرضها في وقت سابق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"قرار مخز لأنه لو بريء فلماذا تم تغريمه 10 ملايين يورو؟ لو ليس مذنبا فلماذا فرضت عليه غرامة؟ لو النادي أذنب فالقرار مخز ولابد من حرمان الفريق من البطولة".

وواصل "لا أعرف هل مانشستر سيتي مذنب أم لا لكن في كلا الحالتين القرار كارثي. ربما حالف سيتي الحظ، ربما لا يستحقون العقاب بجنيه إسترليني واحد وعليهم الآن دفع غرامة قدرها 8 أو 9 ملايين إسترليني. ربما الفريق ضحية، ربما لم يفعلوا شيئا خاطئا ووقعوا ضحية دفع ملايين من أجل لا شيء".

واستمر "في الماضي بعض الفرق تعرضت لنفس الموقف، وتعرفون ما حدث. لذا أرى أن الأفضل فتح باب السيرك وترك الجميع يستمتع. وأن تدخل مجانا، تخرج، تدخل مرة أخرى، تفعل ذلك بحرية تامة".

وأوضح "سبيشال وان" أن لاعبه سيرج أورييه، الذي قُتل شقيقه في فرنسا، سيكون له حرية القرار بشأن المشاركة ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح مورينيو "في الوقت الراهن أنا وغيري في النادي تحدثنا معه لمساندته في هذه اللحظة العصيبة له ولعائلته. سنحترم قراره بنسبة 100% ولا نضغط عليه إطلاقا. ستتضح الأمور أكثر بعد مران اليوم".

ويحتل توتنام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي ورصيده 52 نقطة.

ويحاول توتنام إنهاء الدوري في مركز متقدم للمشاركة في بطولة قارية الموسم المقبل.

وبعد نيوكاسل يستضيف توتنام فريق ليستر سيتي ثم يحل ضيفا على كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري.

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