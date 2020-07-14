الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد

كشف نادي برشلونة يوم الثلاثاء عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

قميص برشلونة الجديد استعاد الخطوط العمودية من اللونين الأحمر والأزرق، وبه ياقة صفراء.

كما أن هناك خطوط صفراء رفيعة بين الخطين الأحمر والأزرق.

وظهر ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجو بوسكيتش وأنطوان جريزمان في المقطع الدعائي الذي نشره نادي برشلونة للكشف عن قميصه الجديد.

🚨 رسميا.. برشلونة يعلن عن قميص الفريق للموسم الجديد 🔵🔴✨ pic.twitter.com/pDpGXtUdj7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 14, 2020

سيكون القميص الثاني لبرشلونة في الموسم الجديد باللون الأسود بالكامل مع بعض اللمسات باللون الذهبي، أما القميص الثالث سيكون باللون الوردي مع بعض اللمسات باللون الأخضر.

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