الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

قميص برشلونة 2020-2021

كشف نادي برشلونة يوم الثلاثاء عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

قميص برشلونة الجديد استعاد الخطوط العمودية من اللونين الأحمر والأزرق، وبه ياقة صفراء.

كما أن هناك خطوط صفراء رفيعة بين الخطين الأحمر والأزرق.

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وظهر ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجو بوسكيتش وأنطوان جريزمان في المقطع الدعائي الذي نشره نادي برشلونة للكشف عن قميصه الجديد.

سيكون القميص الثاني لبرشلونة في الموسم الجديد باللون الأسود بالكامل مع بعض اللمسات باللون الذهبي، أما القميص الثالث سيكون باللون الوردي مع بعض اللمسات باللون الأخضر.

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