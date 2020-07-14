كونتي: سأرحل لو عملي لا يعجب إنتر

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 13:46

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

استبعد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن تكون إدارة الفريق الإيطالي تفكر في استبداله، مشيرا إلى أنه لن يتردد في تقديم استقالته إذا شعر بعدم رضا مسيري النادي عن عمله.

وقال الإيطالي، الذي زعمت تقارير أن إنتر يفكر في إقالته، في تصريحات لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"دعيت إلى إنتر من أجل مشروع مدته 3 سنوات، لأعيدهم للمكانة التي يستحقونها. هذا أمر يتطلب بعض الوقت. جئت هنا بحماس وثقة كبيرين".

وواصل المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "بدأت مشروعا مدته 3 سنوات وعقدي يمتد لثلاثة مواسم. بعد ذلك لو أرادوا تمديد عقدي سأكون سعيدا، أعلم أن المشوار لا يزال طويلا، لكن لا أريد المكوث لوقت أطول مما يريدونه".

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واستمر بطل الدوري الإيطالي 3 مرات وبطل إنجلترا مرة "لو الكل سعيد بالعمل الذي أقدمه، وأظن أن الأمر كذلك الآن، مما قيل لي، فإنني لا أرى سببا لعدم الاستمرار في ذلك. لو أنهم غير سعداء بعملي فلن أتردد في الرحيل".

ويحتل إنتر وصافة الموسم الحالي من الدوري الإيطالي بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس وتتبقى 6 جولات.

ويحل فريق نيراتزوري ضيفا على سبال يوم الخميس في الجولة 33.

وتولى كونتي فريق إنتر في بداية الموسم الحالي وقاده في 43 مباراة فاز في 25 منها وخسر 8.

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