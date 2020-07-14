كرة يد - إبراهيم المصري: الأهلي لن يفرط في المنافسة على لقب الدوري.. نطمح لإنجاز في المونديال

يرى إبراهيم المصري مدافع فريق رجال الأهلي لكرة اليد أن فريقه لن يفرط في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقرر الاتحاد المصري لكرة اليد استئناف مباريات الموسم الجاري بعد معسكر المنتخب في سبتمبر، ويتبقى جولتان فقط في الدوري.

ويتقدم الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي في جدول الترتيب، ويحتاج الأحمر للفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة حال فوز الزمالك بمباراته الأولى.

وقال إبراهيم المصري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: " الأهلي لن يفرط في المنافسة على الفوز بلقب الدوري".

وشدد "ننتظر بفارغ الصبر استئناف مسابقات الموسم الجاري، ونتدرب بجدية وحماس منذ العودة للتدريبات بعد قرار استئناف النشاط".

وأضاف المصري "اللاعبون والجهاز الفني بذلوا مجهودا كبيرا خلال فترة التوقف الماضية، للحفاظ على لياقتهم البدنية ويواصلون التدريب من أجل المنافسة على اللقب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي لحماية اللاعبين".

وتابع مدافع الأهلي "الحالة البدنية تأثرت بالطبع، نتيجة الغياب عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة، ولكننا مطالبون ببذل مجهود كبير للوصول إلى جاهزية المباريات".

وشدد إبراهيم المصري "الفريق لديه تحدي كبير وصعب في المنافسة على لقبي الدوري والكأس، لكن هناك إصرار كبير من اللاعبين للمنافسة على الألقاب".

وأضاف "وذلك في ظل التدريبات البدنية والفنية والخططية التي يقوم بها الجهاز الفني تحت قيادة طارق محروس".

وكشف مدافع الأهلي "عودة الدوري واستئناف النشاط سيساهم في تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021".

وتابع "نطمح في تحقيق أفضل إنجاز ممكن بالمونديال بعد التتويج ببطولة إفريقيا والحصول على ثامن العالم في المونديال الأخير".

وأتم المصري حديثه "نعد جماهير الأهلي ببذل أقصى جهد وتقديم كل ما لدينا للمنافسة على البطولات خاصة أن الفريق يضم عناصر قوية وقادرة على الفوز بالألقاب".

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