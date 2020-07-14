تقرير: راشفورد الهدف الأول لـ باريس في سوق الانتقالات

قالت صحيفة إندبندنت الإنجليزية إن باريس سان جيرمان وضع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد كهدف أول له في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطل فرنسا يجهز عرضا كبيرا للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 22 عاما.

ويسعى باريس لتدعيم هجومه بعد رحيل إدينسون كافاني المنتمي لأوروجواي.

وقدم راشفورد مستوى مميزا مع فريق الشياطين الحمر في الموسم الحالي وسجل 21 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ويلعب راشفورد في يونايتد منذ نعومة أظافره وتقدر قيمته السوقية بـ64 مليون يورو وفقا لموقع Transfermarkt.com.

ويستعد باريس للموسم المقبل من الدوري الفرنسي ولمواجهة أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي للموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس ضد أتالانتا في 12 أغسطس وفي حال عبوره للدور نصف النهائي سيواجه أتليتكو مدريد أو لايبزيج.

ويواجه رفاق نيمار نادي سانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا في 24 يوليو المقبل وبعد أسبوع يتحدى ليون في نهائي كأس الدوري الفرنسي.

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