ماركا تكشف خطة ريال مدريد لضم مبابي.. "عام وحيد لتحقيق الحلم"

يتوقع ريال مدريد ألا يجدد كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان خلال العام المقبل، وبالتالي سيتحرك فلورنتينو بيريز رئيس النادي لضمه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

عقد مبابي مع سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، ويعلم النادي الملكي أن نظيره الفرنسي لديه عام وحيد لإقناع مبابي بالتجديد، وإن لم يجدد، هنا سيتدخل بيريز مثلما فعل مع ثيبو كورتوا وإيدين هازارد.

وأوضح التقرير الذي نشرته "ماركا" أن مبابي قال لفريقه إنه إن لم يجدد خلال عام، وإن لم يرحل في شهري يوليو وأغسطس من ذلك العام، فسيوقع مجانا إذا ما أراد في يناير 2022.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يثق تمام الثقة أنه سيضغط بشكل كاف من أجل الدخول مع سان جيرمان في المفاوضات حينما يحين الوقت.

وألمحت "ماركا" إلى أن سعر اللاعب لن يكون كبيرا كما كان في الماضي لأنه يتبقى عام وحيد في عقده، لكن المشكلة تكمن في أن سان جيرمان نادي عنيد في المفاوضات وفقا لوصف الصحيفة الإسبانية، خاصة وأنه ليس بحاجة للمال.

ويعلم ريال مدريد حاليا أن الوقت في صالحه، وكل شيء قد يتغير إن وقع مبابي على تجديد عقده مع سان جيرمان، لكن حلم اللاعب الذي اعترف به أكثر من مرة بتمثيل ريال مدريد، ومدة عام من الآن قد يغيرون الموقف كليا.

صاحب الـ21 عاما انضم إلى سان جيرمان قادما من موناكو في صيف 2018 بمبلغ 145 مليون يورو.

وشارك مبابي خلال الموسم المنصرم في فرنسا، في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 هدفا وصنع 17 آخرين.

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