الأولمبية ترد في بيان رسمي على طلب اتحاد الكرة لإقامة جمعية عمومية

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 12:17

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ردا على خطاب اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإداراة اتحاد الكرة بشأن إقامة الجمعية العمومية قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب الأولمبية المصرية من أجل إقامة جمعية عمومية قبل نهاية الشهر الجاري لاعتماد اللائحة وفقا لطلب الاتحاد الدولي (فيفا).

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري في رده المرسل لاتحاد الكرة أنه لا يمانع في إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

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وذلك من أجل تحديد الأندية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية بناء على التصنيف.

*التصنيف هو عدد أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، إذ ترغب اللجنة الخماسية في تخفيضهم من 238 إلى 96 ناديا*

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن إقامة الجمعية العمومية لأي اتحاد حق أصيل ولكن بعد أن يجري التصنيف للاتحاد لتحديد الأندية التي يحق لها الحضور سواء جمعية عمومية عادية أو غير عادية طبقا لما تنص عليه اللوائح.

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