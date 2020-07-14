تقرير: يوفنتوس يجهز ديبالا ليكون قائد المستقبل

يسعى نادي يوفنتوس لتجديد تعاقد باولو ديبالا ليصبح الاعتماد عليه كقائد المستقبل في الفريق.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022 وبدأ النادي في مفاوضة اللاعب ووكيله لتمديد التعاقد لثلاث سنوات أخرى.

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن المفاوضات الحالية مع وكيل ديبالا وصلت إلى نتيجة إيجابية ومن المتوقع الوصول لاتفاق نهائي في أغسطس قبل استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن تألق ديبالا هذا الموسم بعدما كان قريبا من الرحيل جعل النادي يفكر في الاعتماد عليه كقائد في المستقبل.

وكان ديبالا قريبا من الانتقال إلى توتنام قبل بداية الموسم الحالي، لكن انتهى به الأمر بالاستمرار مع يوفنتوس.

وساهم ديبالا البالغ من العمر 26 عاما بتسجيل 17 هدفا وصناعة 13 آخرين في 41 مباراة خاضهم مع يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى نية يوفنتوس في تحسين عقد اللاعب عند التجديد وجعله الوجه الدعائي في علامته التجارية والإعلانات مع دوره كقائد للفريق في المستقبل.

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