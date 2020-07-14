خبر في الجول - بسبب مسحة الحكام.. خلاف حول ودية الإسماعيلي وأسوان

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 11:28

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يخشى مسؤولو النادي الإسماعيلي من عدم إقامة مباراة الفريق الودية ضد أسوان يوم الخميس على استاد الإسماعيلية. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن السبب يعود إلى طلب منطقة الإسماعيلية لكرة القدم أن يجري النادي على نفقته مسحة اكتشاف فيروس كورونا لحكام اللقاء.

ورفض مسؤولو الإسماعيلي إجراء المحسة خاصة وأنهم لا يجرون المسحات للاعبين والجهاز الفني على نفقة النادي، لكن يتحملها اتحاد الكرة.

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ولم تبلغ المنطقة حتى الآن، نادي الإسماعيلي بالرأي الأخير في تحديد طاقم التحكيم، رغم قيام النادي بإرسال طلب تحديد الطاقم قبل اللقاء بأسبوع وليس خمسة أيام طبقا لتعليمات اتحاد الكرة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة 3 مباريات ودية، الأولى مع أسوان، ثم نادي مصر وأخيرا مصر للمقاصة.

وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاستئناف نشاط كرة القدم بعد توقفه لعدة أشهر جراء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتنطلق مسابقة الدوري يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.

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