رئيس النجوم: تمديد إعارة كريم فؤاد لإنبي مشروطة بأمرين.. والأولوية لبنفيكا

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم موقف كريم فؤاد لاعب الفريق المعار لإنبي لنهاية الموسم الجاري.

صرح الطويلة عبر قناة ten "رفضت في البداية رغبة إنبي في استعارة كريم لموسمين، ثم حددت شرطين لعدم تمديدها بعد الموسم الأول، أولهما صعود النجوم للدوري الممتاز مجددا أو تلقي اللاعب عرضا للاحتراف الخارجي".

وأضاف "كريم من اللاعبين الموهوبين، ورتبنا له منذ الموسم الماضي مع ثلاثة لاعبين آخرين (محمود صابر ومحمود جهاد والدياسطي) بقضاء فترة معايشة بنادي بنفيكا".

وكشف رئيس النجوم "قطاع الناشئين لدينا يشرف عليه بالكامل نادي بنفيكا".

وأكد رئيس النجوم "الأولوية لبنفيكا، وننتظر فتح خطوط الطيران أمام المصريين للسفر إلى البرتغال".

وبشأن إمكانية انتقال كريم فؤاد لنادٍ مصري آخر، رد محمد الطويلة في ختام تصريحاته "أي شيء مفتوح للمفاوضات طالما في مصلحة اللاعب أو النادي".

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