لاعب الترسانة: كورونا أوقف مفاوضات الأهلي والزمالك معي

كشف وليد فوزي لاعب الترسانة عن إنه كان محط اهتمام ناديي الأهلي والزمالك قبل توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقال فوزي عبر قناة ten: "تواصل معي منذ فترة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وتوقفت المفاوضات منذ انتشار فيروس كورونا، ولم يتجدد التواصل بينا".

وأضاف "رئيس نادي الترسانة على علم بما حدث".

وكشف "أنا أهلاوي ورغبتي الأولى هي الانتقال لصفوفه، فارتداء قميصه شرف كبير لأي لاعب".

ولفت وليد فوزي "في نفس التوقيت كانت هناك مفاوضات معي بشكل شخصي من جانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".

وأتم لاعب الترسانة تصريحاته "إذا قرر الأهلي الاكتفاء بما لديه من لاعبين، ورغب نادي الزمالك في ضمي، بالتأكيد سأفكر في الأمر، ولكن الأهلي بالنسبة لي رقم واحد".

ويستعد ناديا الأهلي والزمالك لاستئناف مسابقة الدوري والمقرر انطلاقها يوم 6 أغسطس المقبل.

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