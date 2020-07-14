أحمد مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ثنائي الجيل الحالي مع العميد في الهجوم

اختار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك التشكيل التاريخي للفريق الأبيض.

وخلال استضافته بقناة النهار اختار أحمد مرتضى ثنائي الجيل الحالي من الزمالك، الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد في تشكيل القلعة البيضاء التاريخي.

كذلك وضع أحمد مرتضى، حسام حسن بجانب عبد الحليم علي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل التاريخي للزمالك الذي اختاره أحمد مرتضى منصور كاملا كالآتي:

المرمى: جنش.

الدفاع: محمد صلاح - إبراهيم يوسف - مدحت عبد الهادي – أحمد رمزي.

الوسط: شيكابالا - إسماعيل يوسف – طارق حامد – حازم إمام.

الهجوم: حسام حسن – عبد الحليم علي.

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