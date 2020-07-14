أمير مرتضى: تصريحاتي عن منافسة بيراميدز على الدوري لم تكن كاملة.. وخرجت فائزا من مناوشات عبد الحفيظ

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 01:56

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - أمير مرتضى

أعاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك تفسير تصريحاته الموسم الماضي بشأن منافسة فريقه لبيراميدز على لقب الدوري.

وقال أمير مرتضى عبر قناة النهار: "وسائل الإعلام لم تتناقل تصريحاتي كاملة".

وأضاف "المراسل سألني تتوقع من هو منافس الزمالك هذا الموسم وجاوبت أن بيراميدز في تلك المرحلة هو الذي ينافسنا ولكن الأهلي يتبقى له الكثير من المؤجلات وبعد الفوز بها سيعود للمنافسة معنا".

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وأكمل "في الموسم الماضي لم أصرح ولا مرة أن الزمالك قريبا من حسم أي بطولة".

وانتقل للحديث عن تبادل التصريحات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قائلا: "المناوشات بيني وبين سيد عبد الحفيظ أثمرت عن تشتيت تركيزه مع فريقه وليس أنا من تشتت تركيزه".

وواصل "أنا دائما كنت رد فعل لما يقوله والنتيجة في النهاية فوز الزمالك بـ5 بطولات في موسم واحد وعدم فوز الأهلي بأي بطولة".

وأتم تصريحاته "عبد الحفيظ كان يضع الضغوط على لاعبيه بسبب حديثه الدائم عن الزمالك وعن التحكيم".

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