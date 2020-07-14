مؤتمر زيدان: صرخت فرحا بالانتصار.. ولم نفز بالدوري بعد

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، فخره بما قدمه لاعبوه في مواجهة غرناطة.

ريال مدريد قهر غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب نويفو لوس كارمينيس، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وقال زيدان بعد اللقاء: "كانت مباراة مثيرة، وهذا طبيعي، فهو ملعب صعب، وقد ألحق بنا غرناطة الضرر في الشوط الثاني، وهذا أيضا طبيعي. لعبنا جيدا في الشوط الأول، وهم تفوقوا في الشوط الثاني، وحتى نفوز بالدوري الإسباني علينا أن نعاني".

وأضاف: "لا نحب استقبال أهدافا بهذه الصورة، لأن فقدان الكرة في منتصف الملعب أمر غير منطقي. بعد الهدف لم نلعب كما أردنا وقد عانينا كثيرا. لكن في النهاية علينا أن نشكر الفريق لأنه لا يمكنك أن تطلب أكثر من الفوز بـ9 مباريات متتالية".

وتابع: "صرخت فرحا في نهاية المباراة، فقد حصدنا النقاط الثلاث، كرة القدم لعبة جميلة لكنها تجعلك تعاني".

وشدد: "يتبقى أمامنا مباراتان فقط، تنتظرنا مباراة معقدة للغاية على ملعبنا أمام منافس يجيد الاستحواذ، لو فزنا على فياريال سنحصد اللقب، لكن حتى الآن لم نحصد شيئا، يتبقى 6 نقاط لنتنافس عليها".

وأوضح: "توجب علينا في نهاية المباراة استعادة الاستحواذ مجددا حتى نتجنب المشاكل التي نواجهها عندما لا تكون الكرة معنا".

وأشاد بلاعبه فيرلان ميندي صاحب الهدف الأول: "انا سعيد للغاية بهدف ميندي لأنه كان رائعا، خصوصا أننا تحوّلنا من مرمانا إلى منطقة المنافس في 4 لمسات فقط".

وبرر عدم مشاركة إدين هازارد في المباراة: "الأمر يخص الفريق بأكمله بعض الشيء، فاللاعب عليه أن يكون في أفضل حال حتى يشارك، ونحن لم ننه المباراة بشكلٍ جيد. الوضع معقد بعض الشيء. يتبقى أمامنا مباراتان ونأمل أن يكون هازارد جاهزا بنسبة 100% يوم الخميس، هو يود مساعدة الفريق، لكنه يتحسن بالطبع".

وعن الصورة الغريبة المنتشرة لـ جاريث بيل: "ليس لدي شكوى بخصوص بيل. نفكر فقط في اللقب".

أشياء من الممكن أن يفعلها جاريث بيل بدلاً من جلوسه على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة💁‍😅 📺يتفرج على حلقة من مسلسل La casa de papel 🎮يلعب جيم PUBG ✈يسافر المغرب (الرحلة ما بين إسبانيا والمغرب ساعة ونصف الساعة). 💤ينام شوية#في_إسبانيا pic.twitter.com/ZQ9YgpnPEa — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 13, 2020

وأكد مجددا: "يتبقى أمامنا مباراتان ولذا نحن لم نفز باللقب بعد".

وعن الفوز بـ9 مباريات متتالية: "استعددنا لتحقيق هذه السلسلة من الانتصارات، ليس من السهل طبعا أن تفوز بتسع مباريات متتالية في إسبانيا، فهذا الدوري هو الأكثر تعقيدا في العالم لأنك تواجه منافسين أقوياء دوما".

وأتم: "أنا فخور باللاعبين للغاية لأنهم هم من يحققون الانتصار في النهاية، وسعيد بما قدموه في الشوط الثاني لأننا عرفنا كيف نعاني".













































فيرلان ميندي، وكريم بنزيمة سجلا ثنائية ريال مدريد، فيما سجل داروين ماتشيس هدف غرناطة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني.

فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز العاشر، وابتعد عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

ريال مدريد بات يكفيه الانتصار على فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخميس المقبل، ليتوج رسميا بطلا للدوري الإسباني.

بل يكفي ريال مدريد كذلك التعادل أمام فياريال، ثم التعادل أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة، لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة بطل الموسمين الماضيين.

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