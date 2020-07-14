الزمالك: لم نحصل على توقيع دونجا حتى الآن

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 01:26

كتب : FilGoal

دونجا - بيراميدز - الاتحاد السكندري

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك حصول ناديه على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر قناة النهار: "الزمالك لم يحصل على توقيع دونجا حتى الآن عكس ما يقال في وسائل الإعلام".

وأضاف "لا نبرم أي صفقة إلا من خلال الطرق الشرعية والتفاوض مع النادي الخاص بكل لاعب".

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وكشف "ولكننا بالتأكيد جلسنا مع اللاعب مثلما جلسنا مع عدد كبير من اللاعبين لمعرفة رأيه في الانضمام للزمالك".

وأتم تصريحاته "وإذا كان اللاعب يملك الرغبة في الانضمام للزمالك نبدأ التحرك لضمه من خلال ناديه".

وكانت التقارير الصحفية أشارت إلى حصول الزمالك على توقيع دونجا لاعب بيراميدز في الأيام الماضية.

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