أمير مرتضى: كان يجب على الزمالك التحرك قبل 20 سنة للحصول على لقب نادي القرن

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن النادي الأبيض تأخر كثيرا في المطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.

وقال أمير مرتضى عبر قناة النهار: "الاتحاد الإفريقي وقت منح الأهلي لقب نادي القرن كان به الكثير من الفساد".

وأضاف "كان يجب على إدارة الزمالك عند حصول الأهلي على لقب نادي القرن مقاطعة الاتحاد الإفريقي وليس حضور احتفالية الأهلي بذلك".

أخبار متعلقة
أحمد مرتضى: الأهلي ليس خصمنا في أزمة لقب نادي القرن مرتضى: لم أكن أنتوي الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة ولكن أمير مرتضى: قدمت 3 عروض لـ جروس.. وإذا تواجدت في الزمالك وقت ميدو لاستمر 4 مواسم أحمد مرتضى: الزمالك كان يحتاج وجود مرتضى منصور.. ومن سيأتي بعده سيعاني كثيرا

وأكمل "ما يحدث الآن من الزمالك كان يجب أن يحدث منذ 20 عاما".

وأتم تصريحاته "لذلك الزمالك يحترك الآن بكل قوة وفي كل الطرق للحصول على هذا اللقب".

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا

الزمالك أمير مرتضى نادي القرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ساسي يزين كوكبة من النجوم 57 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ثنائي الجيل الحالي مع العميد في الهجوم ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: تصريحاتي عن منافسة بيراميدز على الدوري لم تكن كاملة.. وخرجت فائزا من مناوشات عبد الحفيظ ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: تم الأمر.. حصلنا على موافقة الدولة وتقدمنا لاستضافة دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
مؤتمر زيدان: صرخت فرحا بالانتصار.. ولم نفز بالدوري بعد ساعة | أوروبا
الزمالك: لم نحصل على توقيع دونجا حتى الآن ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: كان يجب على الزمالك التحرك قبل 20 سنة للحصول على لقب نادي القرن ساعة | الدوري المصري
فضل: اللجنة الخماسية تريد الرحيل.. والأولمبية أبلغتنا بصعوبة إجراء الانتخابات قبل إنهاء المسابقات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك