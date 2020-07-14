أمير مرتضى: كان يجب على الزمالك التحرك قبل 20 سنة للحصول على لقب نادي القرن

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن النادي الأبيض تأخر كثيرا في المطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.

وقال أمير مرتضى عبر قناة النهار: "الاتحاد الإفريقي وقت منح الأهلي لقب نادي القرن كان به الكثير من الفساد".

وأضاف "كان يجب على إدارة الزمالك عند حصول الأهلي على لقب نادي القرن مقاطعة الاتحاد الإفريقي وليس حضور احتفالية الأهلي بذلك".

وأكمل "ما يحدث الآن من الزمالك كان يجب أن يحدث منذ 20 عاما".

وأتم تصريحاته "لذلك الزمالك يحترك الآن بكل قوة وفي كل الطرق للحصول على هذا اللقب".

اقرأ أيضا:

ريال مدريد يُسقِط غرناطة

يونايتد يتعثر أخيرا

تصريح مثير من أحمد مجاهد

موقف الاتحاد التونسي من استضافة دوري الأبطال

رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإماراتي بشأن أنباء استضافة دوري أبطال إفريقيا