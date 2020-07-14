أحمد مرتضى: الأهلي ليس خصمنا في أزمة لقب نادي القرن

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على أن الأهلي ليس خصم ناديه في أزمة لقب نادي القرن.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة النهار: "النادي الأهلي ليس طرفا في أزمة لقب نادي القرن خصمنا في هذه القضية هو الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "بالتأكيد الأهلي يهمه أن يكون هو حامل لقب نادي القرن الإفريقي لكنه ليس خصم الزمالك في هذه الأزمة".

وأكمل "الأهلي استغل لقب نادي القرن جيدا وحصل من خلاله على الكثير من المكاسب المادية والأدبية".

وواصل "الزمالك سيتقدم بملف كامل للاتحاد الإفريقي من أجل طلب الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي لأنه النادي الأحق بهذا اللقب".

وعن الدوري المصري قال في ختام تصريحاته "بالتأكيد الأهلي لا يفرق معه لقب الدوري هذا الموسم مثل الزمالك تماما لكنه يريد استكمال الدوري للحصول على قيمة عقد رعاية النادي الذي تتجاوز 100 مليون جنيه وهذا حقه".

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