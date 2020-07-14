راموس يتحسر على استقبال هدف: كورتوا كان قريبا من رقم قياسي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

داروين ماتشيس - غرناطة - ريال مدريد

اعترف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، بانخفاض مستوى فريقه في الشوط الثاني أمام غرناطة.

ريال مدريد اقترب من لقب الدوري الإسباني، بفوزه على مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب نويفو لوس كارمينيس، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وصرّح راموس بعد اللقاء: "صحيح أننا صرنا خطوة أقرب إلى اللقب، لكننا سنواصل، أمامنا نقاط لنتنافس عليها، وسنعتمد على أنفسنا عندما نستقبل فياريال في ملعبنا، سنحاول الفوز بالمباراتين المتبقيتين، وهذا كان هدفنا منذ البداية، ونأمل أن نستطيع الاحتفال باللقب، النتائج تتحدث عن نفسها".

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وأضاف عبر موفيستار: "فزنا بالشوط الأول وخسرنا الشوط الثاني، حاليا لا يمكنك الانتصار سوى عبر القتال لمدة 90 دقيقة، وصحيح أننا فزنا اليوم، لكن هناك أمور لا يجب السماح بها، مثل تفويت الرقم القياسي على كورتوا، فقد كان على وشك تحقيهقه، لذا نغادر اليوم بمذاق مُر بسبب الشوط الثاني بعد الشوط الأول الذي كان مميزا".

وواصل: "التراخي خطأ تقع فيه كل الفرق، ولكن أحيانا يكون الأمر لا مفر منه، ترى النقاط الثلاث في لوحة النتيجة... لا يمكنك الحفاظ على نسقك دائما، ومن ضمن الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب، نحن الوحيدون الذين خرجوا من هذا الملعب فائزين".

وأكمل: "الفوز بالدوري هذا الموسم سيعني الكثير، فهو سيكون جائزة للاستمرارية والعمل المتواصل طوال العام. لقد تعاملنا بجدية شديدة بعد العودة من التوقف، استعددنا جيدا وقاتلنا من أجل اللقب، ونأمل بمشيئة الرب أن نحتفل باللقب يوم الخميس".

وأتم: "درجة الحرارة غير مناسبة للعب لكننا هنا وننافس".

فيرلان ميندي، وكريم بنزيمة سجلا ثنائية ريال مدريد، فيما سجل داروين ماتشيس هدف غرناطة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني.

فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز العاشر، وابتعد عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

ريال مدريد بات يكفيه الانتصار على فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخميس المقبل، ليتوج رسميا بطلا للدوري الإسباني.

بل يكفي ريال مدريد كذلك التعادل أمام فياريال، ثم التعادل أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة، لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة بطل الموسمين الماضيين.

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