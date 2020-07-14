أمير مرتضى: قدمت 3 عروض لـ جروس.. وإذا تواجدت في الزمالك وقت ميدو لاستمر 4 مواسم

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عن كواليس رحيل كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

وقال أمير مرتضى عبر قناة النهار: "وقت المفاوضات لتجديد تعاقد جروس أخبرني أنه جاء إلى الدوري المصري ليعود مرة أخرى للتدريب في الخليج".

وأضاف "قدمت له 3 عروض للتجديد، الأول بالتوقيع لمدة موسم جديد والثاني تمديد التعاقد لمدة شهر لحين انتهاء الدوري والثالث إنهاء التعاقد فورا".

وواصل "لكنه فضل الرحيل بنهاية تعاقده يوم 31 مايو 2019".

وأكمل "في الدوري المصري الموسم الماضي فقدنا الكثير من النقاط في الدور الثاني ومسيرة الفريق لم تكن على ما يرام لذلك خسرنا اللقب".

وأتم تصريحاته "إذا كنت متواجدا في الزمالك وقت تولي أحمد حسام "ميدو" تدريب الفريق لاستمر لمدة 4 سنوات في منصبه".

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