إنتر يقلب تأخره أمام تورينو ويتشبث بالمركز الثاني

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب جوزيبي مياتزا، بالجولة 32 للدوري الإيطالي.

تورينو تقدّم في الدقيقة 17 بواسطة الهداف أندريا بيلوتي بعد خطأ قاتل من سمير هاندانوفيتش.

لكن إنتر قلب الكفة وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق آشلي يونج، ودييجو جودين، ولاوتارو مارتينز في الدقائق: 49، و51، و61.

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ليرفع إنتر رصيده إلى 68 نقطة ويستعيد المركز الثاني من لاتسيو صاحب نفس رصيد النقاط، وبفارق نقطة عن أتالانتا الرابع.

فيما يغرّد يوفنتوس في الصدارة وحيدا برصيد 76 نقطة.

بينما تجمّد رصيد تورينو عند 34 نقطة في المركز 16.

وحقق المدرب أنطونيو كونتي فوزه السادس على تورينو من أصل 6 مواجهات جمعتهما، ليقود إنتر إلى إيقاف نتائجه السلبية، إذ غاب عنه الفوز في آخر مواجهتين.

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