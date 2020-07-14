طبية اتحاد الكرة: المسحة الرابعة كلها سلبية حتى الآن

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة عن سلبية المسحة الرابعة للكشف عن فيروس كورونا لدى لاعبي الأندية التي أجرتها حتى الآن.

وقال سلطان عبر برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: "حوالي 15 لاعب تعافوا من فيروس كورونا".

وأردف "هذا من إجمالي 27 لاعبا كانت تحاليلهم إيجابية".

وشدد "ولمسحة الرابعة كلها سلبية حتى الآن والأندية أجرتها قبل انطلاق معسكراتها".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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