أحمد مرتضى: الزمالك كان يحتاج وجود مرتضى منصور.. ومن سيأتي بعده سيعاني كثيرا

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي الأبيض كان في حاجة لتولى مرتضى منصور رئاسته.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة النهار: "الزمالك كان يحتاج وجود مرتضى منصور. وأي شخص سيأتي بعده رئيسا للنادي سيعاني كثيرا".

وأضاف "رئيس النادي المقبل سيبذل جهدا كبيرا وسوف يحتاج لوقت طويل ليحقق ما حققه مرتضى من إنجازات وتطويرات كبيرة في النادي".

وأكمل "أنا لا أهتم بالمناصب وعندما خسرت انتخابات الزمالك على مقعد النائب لم أتأثر".

وأتم تصريحاته كاشفا "كنت أفكر جديا في الفترة الماضية ترك نادي الزمالك بسبب كثرة الضغوط علينا".

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