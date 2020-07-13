شوقي غريب: هدفنا ميدالية في طوكيو.. ووجود رمضان في الدوري المصري يمنحنا حرية

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن وجود رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي في الدوري المصري، يمنحه حرية استدعاؤه في أوقات خارج الأجندة الدولية، مشددا أن فريقه يريد تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو في صيف العام المقبل.

وقال غريب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "لا خلافات مادية مع اتحاد الكرة، ونتلقى دعما كاملا من الجبلاية. ملتزمون بخصم جزء من رواتبنا لحين عودة النشاط الرياضي".

وشدد "هدفنا تحقيق ميدالية أوليمبية فى طوكيو".

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وأردف "الوقت كاف لتعويض وديتي شهر سبتمبر بعد إلغائهما استعدادا للأولمبياد".

وكشف "وجود رمضان صبحي في الدوري المصري يمنحنا حرية استدعاؤه للمنتخب الأوليمبي بسهولة خارج الأجندة، أما طاهر محمد طاهر فهو من عناصرنا الأساسية. افتقدناه في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وأتمنى له التوفيق في الأهلي".

وكان مفترضا أن تبدأ دورة كرة القدم في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل لكن جائحة كورونا أجلت الدورة إلى العام المقبل.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الأولمبياد بعد فوزه بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر الماضي.

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