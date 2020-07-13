بعد تقارير الارتباط بالأهلي.. إنبي يوضح موقف ظهيره المستعار من النجوم

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

كريم فؤاد

أوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، موقف ظهيره الأيمن كريم فؤاد، الذي يلعب للفريق البترولي معارا من النجوم.

وقال محمد لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعب يملكه نادي النجوم، وسمحوا لنا باستعارة اللاعب موسمين على التوالي وعلاقتنا معهم رائعة، ولو صعدوا للممتاز سيستعيدون اللاعب حسب العقد".

وأردف "لا يوجد أي خلاف، لا داع للحديث عن تفاصيل العقد لكن لا خلاف بيننا".

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وشدد "أي ناد ثالث سيدخل عليه الحفاظ على حقوق نادي النجوم ونادي إنبي المستعير للاعب والذي وضعه في (الفاترينة)".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الظهير الأيمن الشاب، والأهلي.

ويبلغ فؤاد من العمر 20 عاما وصنع هدفا في 11 ظهور مع إنبي.

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