النني ينتصر على كريم حافظ.. بيشكتاش يقهر مالاتياسبور

في مواجهة مصرية مصرية، نجح بيشكتاش التركي في قهر مستضيفه مالاتياسبور في الجولة الـ 32 من الدوري التركي.

وانتصر بيشكتاش بهدف مقابل لا شيء على حساب مالاتياسبور في لقاء شهد مشاركة محمد النني مع الأول، وكريم حافظ مع الثاني.

وظهر النني وحافظ في التشكيل الأساسي لفريقهما وأكملا المباراة حتى نهايتها.

هدف انتصار بيشكتاش جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 52 عن طريق جانير إركين بعد خطأ قاتل من حارس مالاتياسبور الذي تسبب في احتساب ركلة جزاء ضده.

وانتقم بيشكتاش من نظيره مالاتياسبور الذي نجح في الانتصار عليه في الدور الأول على ملعبه ووسط جماهيره، ليرد له الدين وينتصر على ملعبه ولكن في غياب الجماهير بكل تأكيد.

ووصل بيشكتاش للنقطة 56 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مالاتياسبور عند النقطة 32 في المركز الـ 15.

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