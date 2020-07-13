إنبي يعلن مواعيد 5 وديات استعدادا للدوري

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

علي فوزي - إنبي - الأهلي

أعلن نادي إنبي عن تحديده لمواعيد 5 وديات يخوضها في الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف الدوري.

ويستهل إنبي مواجهاته الودية بمواجهة طلائع الجيش يوم 19 يوليو في نادي طلائع الجيش، قبل أن يواجه نفس الفريق في بتروسبورت يوم 24 يوليو.

وبعدها بيوم، يستضيف إنبي الإنتاج الحربي في بتروسبورت.

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ويوم الأحد 26 يوليو، يستضيف إنبي نادي مصر في نفس الملعب، ثم يواجه مصر للمقاصة على استاد بتروسبورت يوم 2 أغسطس.

ويتفق إنبي بحسب مركزه الإعلامي على مباراتين أخرتين يوم 30 يوليو و31 يوليو.

وتنطلق كل المباريات في الرابعة عصرا.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

أما إنبي فيحتل المركز السابع في الدوري بـ25 نقطة.

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