تحرك جديد.. الأهلي يستعد لتقديم مذكرة لإعلام المصريين ضد قناة الزمالك

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 20:53

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لتقديم مذكرة صباح يوم الثلاثاء إلى الشركة المتحدث للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، ضد قناة الزمالك.

ويأتي تحرك الأهلي بمذكرة لإعلام المصريين لـ "يربأ فيها بهذه الشركة الوطنية، التي يعول عليها الكثيرون في نهضة إعلامية تستحقها البلاد، أن تقوم إحدى القنوات التي تملكها هذه الشركة وتديرها، وهي قناة نادي الزمالك، بهدم قيم المجتمع المصري والخوض في الأعراض وتوجيه الاتهامات الباطلة وترديد الأكاذيب وتوجيه الشتائم والسباب الخارجة".

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى "كل هذا على لسان رئيس نادي الزمالك بصفة شبه يومية عبر شاشات قناة ناديه، وهو يتجاوز في حق النادي الأهلي وقياداته ورموزه، وأشخاص كثيرين".

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ويأتي في المذكرة التي تم إعدادها "أن الشارع المصري بصفة عامة والوسط الرياضي بصفة خاصة لن يقبل هذه التجاوزات «الفجة»، التي فاقت كل الحدود، وأساءت إلى الأسر وشهَّرت بالعائلات دون حسيب أو رقيب، وأن هناك قلقًا من حالة السخط الجماهيري والغضب العارم تجاه ما يفعله رئيس الزمالك، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف خلف مؤسسات الدولة التي تتحمل عبئًا كبيرًا".

ويطالب الأهلي "بإيقاف التصريحات غير المسؤولة لرئيس الزمالك، ومعاقبة القائمين على القناة، والتي تهدف الشركة الوطنية إلى أن تؤدي رسالتها بشكل يزيد من التقارب والتلاحم بين أبناء الوطن".

وتحرك الأهلي قانونيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في 5 جهات مختلفة.

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