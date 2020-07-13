مران الأهلي – تدريب بـ كرات الجيم.. وتركيز على الجانب الخططي

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 19:44

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مران الأهلي - 13 يوليو

خاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريب باستخدام كرات الجيم في بداية مران الفريق اليوم الإثنين.

وخصص الجهاز الفني فقرة في بداية المران للتدريب بالكرات، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا، حسبما أورد الموقع الرسمي للأهلي.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٣ يوليو الجاري، على ملعب التتش، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر لها أغسطس المقبل.

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وقبل انطلاق المران عقد ريني فايلر محاضرة مع اللاعبين، وواصل تنفيذ التدريبات الخططية في مران الفريق.

وقسم فايلر اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على بناء الهجمة بمشاركة حارسين، والتركيز على الكرات العرضية.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع محمد محمود لاعب الفريق، على هامش المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التقدم في برنامجه التأهيلي، الذي يخوض مراحله الأخيرة قبل العودة للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق.

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه قبل العودة.

وخاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، ثلاثي حراسة المرمى تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف إيانكوني ميشيل مدرب الحراس.

وشارك إكرامي في المران، بعدما اكتفى بالمشاركة في جزء من مران أمس الأحد.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبية بالكرة الطائرة، في نهاية المران.

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