الدفاع الجديدي: محامينا يتابع قضيتنا ضد الزمالك عن كثب

كشف صلاح الدين مقتريض المتحدث الرسمي باسم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إتباع ناديه كافة الإجراءات القانونية ضد الزمالك بسبب حميد أحداد.

الزمالك تعاقد مع حميد أحداد من الدفاع الحسني الجديدي، قبل أن يرحل اللاعب معارا إلى الرجاء المغربي.

وقال المتحدث باسم النادي المغربي: "محامينا يتابع القضية عن كتب وقد طبق جميع الطرق القانونية اللازمة".

وأضاف في تصريحاته عبر صحيفة (هسبورت) المغربية "مسؤولو الزمالك رفضوا مدنا بالمستحقات المادية المتفق عليها بعد إعارة أحداد لـ الرجاء".

وتابع "القانون واضح وهناك بند في عقد حميد أحداد بعد انتقاله من الدفاع الجديدي لـ الزمالك".

وأوضح "البند يُلزم الزمالك بمنح نسبة 20% لفريقنا عن كل انتقال لأحداد لأي فريق آخر، وهو الأمر الذي لم تلتزم به إدارة الزمالك بعد إعارة أحداد لـ الرجاء".

وأتم "الاتحاد الدولي سيحسم الأمر".

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