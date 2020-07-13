المقاصة يدخل معسكرا بالإسماعيلية ويلعب 5 مباريات ودية استعدادا للدوري

ينتظم فريق مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية مع الإسماعيلي وإنبي وأحد أندية الممتاز، حسبما أوضح النادي الفيومي.

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث سيلعب مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.

ويحتل الفريق الفيومي المركز الـ 17 قبل الأخير 14 نقطة من 17 مباراة.

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