الإسماعيلي: باهر المحمدي سيكون جاهزا للتدريبات عقب عيد الأضحى

كشف أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي في الإسماعيلي موعد عودة باهر المحمدي للتدريبات الجماعية.

وقال رئيس الجهاز الطبي في الإسماعيلي: "باهر المحمدي قائد الإسماعيلي سيكون جاهزا للتدريبات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي "بينما محمد الشامي تعرض لكدمة والتواء في كاحل القدم على هامش مشاركته في التقسيمة الودية، وسيغيب لمدة تتراوح من أسبوع لـ 10 أيام".

وتابع "محمود دونجا سيتخلص من الجبس اعتبارا من يوم الثلاثاء، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية خلال أسبوع على أقصى تقدير".

وتعرض باهر للإصابة بـ تمزق في أربطه الركبة في مواجهة الجونة قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي.

وينفذ باهر برنامجه التأهيلى للعلاج من إصابة . برنامج أعده له طبيبه الألماني ويشرف على تنفيذه مساعد الطبيب.

باهر المحمدي صاحب الـ 23 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتستأنف منافسات الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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