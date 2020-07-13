اتحاد الكرة ينعي زوجة نائب رئيس اللجنة الخماسية

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 13:35

كتب : محرر في الجول

جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم زوجة الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء فيه:

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى زوجة الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها ومحبيها الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كما تقدم أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري بخالص العزاء للدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة زوجته اليوم.

وحرص حسام البدري المدير الفني وأعضاء جهازه الفني على مواساة نائب رئيس الاتحاد في مصابه الأليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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