تقرير: الشرطة تحقق في واقعة ركوب ابن رونالدو لدراجة مائية وحيدا

تحقق الشرطة البرتغالي في واقعة ظهور صور ومقاطع فيديو لابن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ذو الـ10 أعوام لدراجة مائية وحيدا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت شقيقة رونالدو قد نشرت صورا ومقاطع فيديو للفتى ذو الـ10 وهو يركب الدراجة المائية.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو تم تصويره بعيدا عن شاطئ ماديرا، إذ يقضي رونالدو جونيور إجازته مع أقاربه هناك، كما أن الصور قد شاركها والده وجدته قبل أن يقوموا بإزالتها بعد فتح التحقيق.

وتحدث جيريرو كاردوسو رئيس الشرطة في مارتيمي يوم الإثنين قائلا: "نعرف بالضبط ما حدث وكل الظروف المحيطة، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

وأضاف "الأمر يحتاج إلى رخصة وفقط كبار السن مسموح لهم بقيادة الدراجات المائية".

وينص القانون في البرتغال على أن قيادة الدراجة المائية بدون رخصة يتسبب في غرامة من 268 إلى ألفين و688 جنيه إسترليني، وفي حالة وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

وتحاول الشرطة حاليا معرفة مالك الدراجة المائية والمسؤولين عن الواقعة، لكي يتم توقيع الغرامة عليهم.

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