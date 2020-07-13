المصري يشرح لـ في الجول خطة تطوير إيرادات النادي "متجر رياضي ومول"

كشف محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري عن خطة لمجلس الإدارة من أجل ضخ إيرادات للنادي من مصادر دخل جديدة.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "بدأنا خطة لضخ إيرادات مالية للنادى على المديين القصير والطويل".

وأوضح "المدى القصير هو بدء أنشطة أكاديميات كرة القدم وإنشاء فرع جديد بمدينة بورفؤاد، بجانب الاتفاق على توسع فروع الأكاديمية بالمحافظات المختلفة و سيتم بدء نشاط الأكاديمية خارج بورسعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما تم توقيع العقود مع أكثر جهة فى محافظات مختلفة".

وتابع "بجانب دراسة عرض من إحدى الشركات العاملة فى توريد الملابس الرياضية والشركة صاحبة العلامة الرياضية الذى يرتديها الفريق الأول لإنشاء متجر رياضى لجماهير النادي".

واستدرك "أما المدى البعيد هو البدء فى إجراءات تراخيص البناء لأرض الفنار من أجل إنشاء مول تجارى سيعود بالنفع المادي على النادي خلال السنوات المقبلة".

وكشف الخولي عن خطة المصري من أجل استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأتم "نسعى لتوفير معسكر الفريق الأول خلال الأسبوع المقبل، وتواصلنا مع أكثر من جهة حكومية للدعم، أصبحنا فى موقف لا يحسد عليه بسبب قرار عودة الدوري ولابد من مراعاة ظروف الأندية من جانب اتحاد الكرة".

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