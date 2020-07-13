المصري يشرح لـ في الجول خطة تطوير إيرادات النادي "متجر رياضي ومول"

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 11:52

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

كشف محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري عن خطة لمجلس الإدارة من أجل ضخ إيرادات للنادي من مصادر دخل جديدة.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "بدأنا خطة لضخ إيرادات مالية للنادى على المديين القصير والطويل".

وأوضح "المدى القصير هو بدء أنشطة أكاديميات كرة القدم وإنشاء فرع جديد بمدينة بورفؤاد، بجانب الاتفاق على توسع فروع الأكاديمية بالمحافظات المختلفة و سيتم بدء نشاط الأكاديمية خارج بورسعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما تم توقيع العقود مع أكثر جهة فى محافظات مختلفة".

أخبار متعلقة
وليد هويدي: مستثمرون مصريون وعرب يسعون لشراء المقاصة سبورت.. والخطوة قريبة أنطوان بيل: أشجع صلاح لأنه خرج من فريقي.. والدوري المصري أخطأ بسبب الحراس الأجانب مرتضى: لا يمكنني أن أسب الخطيب بهذه الطريقة.. ومصر بها "أسود" المصري: طلبنا إكمال الدوري في برج العرب.. وباب التبرعات لم يدخله أي جنيه

وتابع "بجانب دراسة عرض من إحدى الشركات العاملة فى توريد الملابس الرياضية والشركة صاحبة العلامة الرياضية الذى يرتديها الفريق الأول لإنشاء متجر رياضى لجماهير النادي".

واستدرك "أما المدى البعيد هو البدء فى إجراءات تراخيص البناء لأرض الفنار من أجل إنشاء مول تجارى سيعود بالنفع المادي على النادي خلال السنوات المقبلة".

وكشف الخولي عن خطة المصري من أجل استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأتم "نسعى لتوفير معسكر الفريق الأول خلال الأسبوع المقبل، وتواصلنا مع أكثر من جهة حكومية للدعم، أصبحنا فى موقف لا يحسد عليه بسبب قرار عودة الدوري ولابد من مراعاة ظروف الأندية من جانب اتحاد الكرة".

اقرأ أيضا

وعد مورينيو يتحقق

خطاب من الأهلي إلى رئيس الوزراء ضد مرتضى

موعد مسحة الزمالك الثالثة

بلاغ من مرتضى ضد الخطيب وآخرين

ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء

المصري عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يشرح لـ في الجول خطة تطوير إيرادات النادي "متجر رياضي ومول" 20 دقيقة | مصر
يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: قتل شقيق لاعب توتنام بالرصاص 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في بيان رسمي: سيتي يرحب بقرار المحكمة الرياضية.. "غرامة كبيرة واللعب في أوروبا" 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الإثنين 13 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد نحو اللقب ويونايتد للأبطال ساعة | أوروبا
في صراع المراكز الأوروبية.. تعادل بين نابولي وميلان 10 ساعة | أوروبا
مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 10 ساعة | الدوري المصري
حوار – مدرب المنتخب يتحدث عن الخروج بأقل الخسائر ضد كينيا وجزر القمر.. وفرص الأهلي والزمالك قاريا 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك