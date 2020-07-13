مواعيد مباريات الإثنين 13 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد نحو اللقب ويونايتد للأبطال

يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني ليقترب أكثر من اللقب.

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الدوري الإسباني

يستضيف فياريال فريق ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء على ملعب لا سيراميكا.

وفي نفس التوقيت يستضيف ألافيس فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة 36.

ويحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة في العاشرة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بلقاء اليوم لتفصله نقطتين فقط عن حسم اللقب بشكل رسمي.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ساوثامبتون في التاسعة مساء على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 35.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال تعثر تشيلسي وليستر ليصعد إلى المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق تورينو في ختام مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويسعى إنتر لتعويض إخفاق أخر مباراتين بخسارة واحدة والتعادل في الأخرى.

وفي خال فوز إنتر يصعد إلى المركز الثاني بالتساوي مع فريق لاتسيو.

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