مواعيد مباريات الإثنين 13 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد نحو اللقب ويونايتد للأبطال

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ألافيس

يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني ليقترب أكثر من اللقب.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة
أس: سلبية عينة يوفيتش.. خطوة واحدة تفصله عن العودة لتدريبات ريال مدريد قائمة ريال مدريد – عودة راموس وكارباخال.. وتواصل غياب جيمس أمام غرناطة مؤتمر زيدان: من حق كل شخص التحدث عن ريال مدريد لأنه أهم ناد في التاريخ هل يحتفل ريال مدريد بالتتويج بالليجا يوم الخميس

الدوري الإسباني

يستضيف فياريال فريق ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء على ملعب لا سيراميكا.

وفي نفس التوقيت يستضيف ألافيس فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة 36.

ويحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة في العاشرة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بلقاء اليوم لتفصله نقطتين فقط عن حسم اللقب بشكل رسمي.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ساوثامبتون في التاسعة مساء على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 35.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال تعثر تشيلسي وليستر ليصعد إلى المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق تورينو في ختام مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويسعى إنتر لتعويض إخفاق أخر مباراتين بخسارة واحدة والتعادل في الأخرى.

وفي خال فوز إنتر يصعد إلى المركز الثاني بالتساوي مع فريق لاتسيو.

اقرأ أيضا

وعد مورينيو يتحقق

خطاب من الأهلي إلى رئيس الوزراء ضد مرتضى

موعد مسحة الزمالك الثالثة

بلاغ من مرتضى ضد الخطيب وآخرين

ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء

ريال مدريد مواعيد مباريات اليوم مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يشرح لـ في الجول خطة تطوير إيرادات النادي "متجر رياضي ومول" 7 دقيقة | مصر
يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: قتل شقيق لاعب توتنام بالرصاص 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في بيان رسمي: سيتي يرحب بقرار المحكمة الرياضية.. "غرامة كبيرة واللعب في أوروبا" 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الإثنين 13 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد نحو اللقب ويونايتد للأبطال ساعة | أوروبا
في صراع المراكز الأوروبية.. تعادل بين نابولي وميلان 10 ساعة | أوروبا
مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 10 ساعة | الدوري المصري
حوار – مدرب المنتخب يتحدث عن الخروج بأقل الخسائر ضد كينيا وجزر القمر.. وفرص الأهلي والزمالك قاريا 10 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك