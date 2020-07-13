في صراع المراكز الأوروبية.. تعادل بين نابولي وميلان

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

ميلان - نابولي

تعادل فريق ميلان مع مضيفه نابولي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وينافس نابولي وميلان على احتلال المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وبعد التعادل ارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 52 في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

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بفارق نقطتين فقط عن ميلان الذي يحتل المركز السابع بـ50 نقطة.

تقدم ميلان في الدقيقة 20 بهدف سجله ثيو هيرنانديز.

ثم تعادل نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 30.

وأضاف النجم البلجيكي دريس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 60.

قبل أن يسجل لاعب الوسط فرانك كيسي هدف تعادل ميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 85 حصل البديل أليكسيس سايليمايكيريس مدافع ميلان على بطاقة صفراء، قبل أن يحصل على بطاقة ثانية بعد دقيقتين فقط ليخرج مطرودا ويكمل ميلان الدقائق الأخيرة من المواجهة بعشرة لاعبين.

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