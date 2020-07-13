طارق سليمان: أتمنى خروج نجلي للإعارة من الأهلي ليحصل على فرصة للمشاركة

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 00:51

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - شريف إكرامي - أحمد طارق

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن خروجه نجله للإعارة سيتيح له فرصة أكبر للمشاركة.

وقال طارق سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أحمد طارق نجلي ترتيبه الخامس في قائمة حراس مرمى الأهلي بعد محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، لذلك من الصعبة أن يشارك مع الفريق الأول".

وأضاف "لذلك أتمنى أن يخرج للإعارة في الموسم المقبل حتى يحصل على فرصة للمشاركة".

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وتابع "خروجه للإعارة ومشاركته مع أحد فرق الدوري سيمنحه المزيد من الخبرة ويزيد من مستواه".

وأكمل "والأهم أن الجماهير سوف تشاهده في الملعب وتحكم على مستواه وتعرفه جيدا".

وأتم تصريحاته "أحمد طارق يؤدي بمستوى جيد مع فريق مواليد 1999 وقبل توقف الدوري كان يمتلك عرضا جيدا من أحد فرق الدوري المصري".

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