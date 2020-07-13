أنطوان بيل: أشجع صلاح لأنه خرج من فريقي.. والدوري المصري أخطأ بسبب الحراس الأجانب

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

أنطوان بل

يشعر أنطوان بيل حارس مرمى الكاميرون والمقاولون العرب الأسبق بالفخر تجاه محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي لأنه خرج من فريقه.

وقال بيل عبر قناة أون تايم سبورتس: "صلاح بدأ مسيرته مع المقاولون وهو نفس فريقي، لذلك أشعر بالفخر تجاهه وأشجعه دائما وهو وليفربول".

وأضاف "عندما جئت إلى مصر لم أكن أعرف سوى الأهلي والزمالك ولا أعلم من هو الفريق الذي سأنضم له، ولكن كان يجب أن أبذل جهدا كبيرا مع باقي زملائي لتحقيق الإنجازات وهذا ما فعلناه".

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وواصل "لا يمكن أن أنسى مصر ومحمود الخطيب وإبراهيم يوسف وفاروق جعفر ومجدي عبد الغني وغيرهم من النجوم".

وعن قرار اتحاد كرة القدم المصري بمنع الحراس الأجانب من الاحتراف في الدوري قال: "هذا القرار خاطئ تماما".

وأتم تصريحاته "لا يجب أن يلغي الدوري المصري احتراف حراس المرمى الأجانب لأن اللاعب المميز يضيف إلى الدوري وإذا كان حارس المرمى الأجنبي ذو إمكانيات عالية سيضيف كثيرا لفريقه وللدوري المصري".

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