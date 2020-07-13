الإنتاج الحربي: نتمنى ضم لاعب الأهلي ولكن

يتمنى خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي انضمام محمود الجزار مدافع الأهلي المعار لـ الجونة، لصفوف فريقه.

وقال خالد مهدي: "محمود الجزار لاعب مميز للغاية".

وأردف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لكننا لم نتحدث عن أي لاعب في الوقت الحالي، تركيزنا على المجموعة التي نمتلكها والتي بدأنا التجديد لهم بالفعل".

وأوضح "الوقت مازال مبكرا للحديث عن الانتقالات. أمامنا دور كامل من الدوري المصري إلى جانب مباريات مؤجلة أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "الجزار لاعب جيد جدا ولعب لمنتخب مصر الأولمبي وأتمنى انضمامه لنا بكل تأكيد، ولكن الوقت مازال مبكرا للحديث عن أي شيء".

وانضم الجزار إلى شباب الأهلي في يناير 2018 قادما من كهرباء الإسماعيلية، قبل أن ينضم معارا للجونة في يناير من العام الماضي.

ولعب الجزار 11 مباراة مع الجونة هذا الموسم.

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