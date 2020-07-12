طبية اتحاد الكرة توضح الإجراءات الضرورية قبل إقامة المباريات الودية بين الأندية

الأحد، 12 يوليه 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة أن الأندية التي رغبت في إقامة مباريات ودية في الفترة المقبلة، رجعوا لاتحاد الكرة لاستشارته في كيفية التنظيم.

وأكمل سلطان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "اتحاد الكرة لا يتدخل في تنظيم الوديات، لكننا أكدنا عليهم أن يجري كل من سيشارك في الملعب تحاليل قبل المباراة بـ24 ساعة".

وأردف "نسقنا مع الأجهزة الطبية للأندية بشأن كل الإجراءات الاحترازية، وهم يتفهمون الأمر وتلك الأجهزة على أعلى مستوى".

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وانتقل سلطان للحديث عن اللاعبين المتعافين من كورونا حيث قال: "أي لاعب تعافى، سيخضع لاختبارات طبية كاملة للرئتين والقلب، للتأكد من عدم تأثير الفيروس على قدرته على ممارسة الرياضة".

ويخوض الزمالك مواجهة ودية ضد سموحة يوم 19 يوليو، وكذلك يواجه الأهلي نفس الفريق يوم 23 يوليو ضمن مواجهات ودية كثيرة تم الاتفاق عليها بين أندية الدوري.

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