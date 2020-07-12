كرة يد - حسين زكي يحكي كواليس فشل انتقال أحمد الأحمر إلى برشلونة
الأحد، 12 يوليه 2020 - 22:44
كتب : FilGoal
كشف حسين زكي قائد منتخب مصر السابق لكرة اليد والمدير الفني للزمالك عن كواليس محاولة نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع أحمد الأحمر في وقت سابق.
وقال حسين زكي لقناة أون تايم سبورتس: "في سنة 2007 حاولت مساعدة أحمد الأحمر في الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني".
وأضاف "ولكنه كان يرتبط بعقد ساري مع الزمالك وأيضا طلبات النادي الأبيض المالية كانت كبيرة للغاية".
وواصل "بالإضافة إلى الرسوم الذي يحصل عليها اتحاد كرة اليد المصري مقابل انتقال أي لاعب إلى الخارج كانت كبيرة للغاية".
وأكمل "لذلك لم يتم انتقال أحمد الأحمر إلى برشلونة وقتها".
وأتم حسين زكي تصريحاته "لا يجب أن نقول أحمد الأحمر هو أفضل لاعب في تاريخ كرة اليد المصرية أو حسين زكي، لأن هناك الكثير من الأجيال التي شهدت تألق العديد من النجوم مثل سامح عبد الوارث وأحمد العطار وأحمد بلال وقبلهم حسن صقر ومصطفى الأحمر وممدوح هاشم وحسن مصطفى، لذلك أرى أن كل لاعب من هؤلاء الأساطير كان الأبرز بين لاعبي جيله".
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