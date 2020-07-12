الإسماعيلي يواجه نادي مصر في الودية الثانية

الأحد، 12 يوليه 2020 - 22:41

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

حدد الإسماعيلي مباراته الودية الثانية استعدادا لاستئناف النشاط الكروي، في مواجهة نادي مصر.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي استقر على مواجهة نادي مصر في استاد الإسماعيلية يوم 21 يوليو الجاري.

وكان الإسماعيلي قد حدد مباراته الودية الأولى في مواجهة أسوان على استاد الإسماعيلية أيضا، وتقام يوم الخميس المقبل.

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ومن المُقرر أن يُستأنَف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

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