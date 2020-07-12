وزير الرياضة عن بطولة العالم لليد: كورونا لم توقف العمل.. والصالات انتهت بنسبة 95%

الأحد، 12 يوليه 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

مصر 2021

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة أن العمل في الصالات المستضيفة لبطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، تم بنسبة 95%.

وقال صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "العمل في الصالات تخطى نسبة 95%، والعمل لم يتوقف في ظل أزمة كورونا".

وشدد "الأمور تسير في توقيتها السليم".

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وتقام البطولة في صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، و6 أكتوبر، والصالات الثلاث الأخيرة تم إنشاؤهم هذا العام.

وتقام البطولة بين 13 و31 يناير المقبل.

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