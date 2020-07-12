وزير الرياضة عن بطولة العالم لليد: كورونا لم توقف العمل.. والصالات انتهت بنسبة 95%

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة أن العمل في الصالات المستضيفة لبطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، تم بنسبة 95%.

وقال صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "العمل في الصالات تخطى نسبة 95%، والعمل لم يتوقف في ظل أزمة كورونا".

وشدد "الأمور تسير في توقيتها السليم".

وتقام البطولة في صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، و6 أكتوبر، والصالات الثلاث الأخيرة تم إنشاؤهم هذا العام.

وتقام البطولة بين 13 و31 يناير المقبل.

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