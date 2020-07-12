الزمالك ينتظر نتيجة مسحة فتحي وبامبو الثانية ويكشف إجراءاته الطبية حيالهما

الأحد، 12 يوليه 2020 - 22:09

كتب : إبراهيم رمضان

كريم بامبو - الزمالك - ميتشو

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر التطورات الصحية للثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو، جناحي الفريق المصابين بفيروس كورونا.

كريم بامبو

النادي : الزمالك

مصطفى فتحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أسامة للموقع الرسمي للزمالك: "أجرينا المسحة الثانية لهما، وننتظر نتيجتها غدا الإثنين".

وأردف "في حال سلبية المسحة الثانية، سنجر مسحة ثالثة بعدها بـ 3 أيام للاطمئنان بشكل نهائي".

أخبار متعلقة
تحديد موعد أول ودية في مصر بعد كورونا.. الإسماعيلي أمام أسوان وزير الرياضة: مصر لا تمانع استضافة دوري الأبطال.. وإصابات كورونا لن تعرقل استئناف النشاط الاتحاد السعودي: 97 حالة إصابة بـ كورونا في أندية الدوري الممتاز

وأكمل "بعدها سنقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليها، والتأكد من جاهزيتهما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل".

.

وكان الزمالك أعلن وجود 4 حالات إيجابية للمسحة الطبية في الفريق لثنائي من اللاعبين محمد عواد ومصطفى فتحي، وثنائي آخر في الجهاز الفني والطبي، قبل أن يعلن عن إيجابية حالة بامبو.

وبدأ الزمالك معسكره المغلق استعدادا لاستئناف الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا الخميس، في برج العرب.

اقرأ أيضا

وعد مورينيو يتحقق

خطاب من الأهلي إلى رئيس الوزراء ضد مرتضى

موعد مسحة الزمالك الثالثة

بلاغ من مرتضى ضد الخطيب وآخرين

ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء

كريم بامبو مصطفى فتحي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - حسين زكي يحكي كواليس فشل انتقال أحمد الأحمر إلى برشلونة 7 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يواجه نادي مصر في الودية الثانية 10 دقيقة | مصر
وزير الرياضة عن بطولة العالم لليد: كورونا لم توقف العمل.. والصالات انتهت بنسبة 95% 18 دقيقة | رياضات أخرى
ابتسم يا سولشاير ويا لامبارد.. بورنموث يسحق ليستر ويزيد صراع الهبوط اشتعالا 25 دقيقة | أوروبا
الزمالك ينتظر نتيجة مسحة فتحي وبامبو الثانية ويكشف إجراءاته الطبية حيالهما 42 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: مصر لا تمانع استضافة دوري الأبطال.. وإصابات كورونا لن تعرقل استئناف النشاط 50 دقيقة | إفريقيا
أجيري "لن يبكي" اليوم.. ليجانيس يهشم الكراسي ويحقق انتصارا تاريخيا على فالنسيا ساعة | أوروبا
أرتيتا: مورينيو دائما ما يجد طريقه للانتصار.. علينا التعلم وتقليل أخطائنا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 3 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 4 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول
قد ينال إعجابك