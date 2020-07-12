الزمالك ينتظر نتيجة مسحة فتحي وبامبو الثانية ويكشف إجراءاته الطبية حيالهما

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن آخر التطورات الصحية للثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو، جناحي الفريق المصابين بفيروس كورونا.

وقال أسامة للموقع الرسمي للزمالك: "أجرينا المسحة الثانية لهما، وننتظر نتيجتها غدا الإثنين".

وأردف "في حال سلبية المسحة الثانية، سنجر مسحة ثالثة بعدها بـ 3 أيام للاطمئنان بشكل نهائي".

وأكمل "بعدها سنقوم بعمل أشعة على القلب وبعض الفحوصات قبل السماح لهما بالتدريب على مراحل للحفاظ عليها، والتأكد من جاهزيتهما قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل".

.

وكان الزمالك أعلن وجود 4 حالات إيجابية للمسحة الطبية في الفريق لثنائي من اللاعبين محمد عواد ومصطفى فتحي، وثنائي آخر في الجهاز الفني والطبي، قبل أن يعلن عن إيجابية حالة بامبو.

وبدأ الزمالك معسكره المغلق استعدادا لاستئناف الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا الخميس، في برج العرب.

اقرأ أيضا

وعد مورينيو يتحقق

خطاب من الأهلي إلى رئيس الوزراء ضد مرتضى

موعد مسحة الزمالك الثالثة

بلاغ من مرتضى ضد الخطيب وآخرين

ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء