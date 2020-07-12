في حضور 5 آلاف مشجع ودون تباعد اجتماعي.. سان جيرمان ينتصر وديا بـ9 أهداف

الأحد، 12 يوليه 2020 - 21:12

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

سحق باريس سان جيرمان نظيره لوهافر بتسعة أهداف دون رد في المباراة الودية الأولى استعدادا لعودة النشاط.

ماورو إيكاردي سجل هدفين، كما سجل نيمار جونيور هدفين، وهو نفس نصيب بابلو سارابيا من الأهداف، فيما سجل كيليان مبابي، وإديسا جانا جويه، وموينجا بقية أهداف سان جيرمان.

وأقيمت المباراة على استاد أوسيان في مدينة لوهافر، وشهدت حضور حوالي 5 آلاف متفرج دون تباعد اجتماعي بينهم.

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وتعد هذه المباراة الودية هي الأولى لـ سان جيرمان منذ عودة الفريق للتدريبات، بعد إنهاء الدوري الفرنسي وتتويجه بطلا له بشكل مبكر.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو الجاري.

ثم يتواجه مع أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم 31 يوليو.

ثم يحل الاختبار الأهم لـ باريس سان جيرمان يوم 12 أغسطس، عندما يتواجه مع أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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