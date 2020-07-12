في حضور 5 آلاف مشجع ودون تباعد اجتماعي.. سان جيرمان ينتصر وديا بـ9 أهداف

سحق باريس سان جيرمان نظيره لوهافر بتسعة أهداف دون رد في المباراة الودية الأولى استعدادا لعودة النشاط.

ماورو إيكاردي سجل هدفين، كما سجل نيمار جونيور هدفين، وهو نفس نصيب بابلو سارابيا من الأهداف، فيما سجل كيليان مبابي، وإديسا جانا جويه، وموينجا بقية أهداف سان جيرمان.

وأقيمت المباراة على استاد أوسيان في مدينة لوهافر، وشهدت حضور حوالي 5 آلاف متفرج دون تباعد اجتماعي بينهم.

🇫🇷⚠️ Casi 5.000 PERSONAS están en el Stade Océane viendo el Le Havre - PSG. ¡A las 12 arranca @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/iCyu1tdClJ — ChiringuitoChampions (@chirichampions) July 12, 2020

وتعد هذه المباراة الودية هي الأولى لـ سان جيرمان منذ عودة الفريق للتدريبات، بعد إنهاء الدوري الفرنسي وتتويجه بطلا له بشكل مبكر.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو الجاري.

ثم يتواجه مع أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم 31 يوليو.

ثم يحل الاختبار الأهم لـ باريس سان جيرمان يوم 12 أغسطس، عندما يتواجه مع أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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