مدرب أستون فيلا: تريزيجيه يعمل بجدية وسلوكه مثالي.. أدى بشكل رائع

أشاد دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، بلاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي قاد الفريق للفوز على كريستال بالاس.

أستون فيلا انتصر على كريستال بالاس بهدفي تريزيجيه، وواصل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سميث بعد المباراة: "تريزيجيه أدى بشكل مميز للغاية في آخر مباراتين، إنه يستحق مركزه".

وأضاف: "لقد انضم إلينا في الصيف الماضي، واستغرق بعض الوقت للتأقلم".

وأكمل: "سلوكه مثالي للغاية، ويعمل بجدية كبيرة".

وعن المباراة، أوضح سميث: "قلت في عدة مرات سابقة أننا لم نحقق النتائج التي نستحقها عطفا على مستوانا منذ استئناف النشاط".

وواصل: "أخبرت اللاعبين أننا نخوض اليوم أول مبارارة نصف نهائي، لا يمكننا أن نتحكم في نتائج الفرق الأخرى، بل فيما نقدمه فقط".

وأتم: "هذا كان نصف النهائي الأول وعلينا الاستعداد جيدا للإياب أمام إيفرتون، ستكون مباراة صعبة للغاية".





























تريزيجيه بدأ اللقاء أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، وسجل ظهوره الـ31 في الدوري الإنجليزي، والأهم له هذا الموسم بكل تأكيد. هدفان ربما قد يساهما بشكل كبير في بقاء فيلا بالدوري الممتاز.

وبعد هدف ملغي لمامادو ساخو مدافع بالاس في شباك أصحاب الأرض، حيث أظهرت تقنية حكم الفيديو وجود خطأ قبل الهدف المسجل في الدقيقة 7، سجل تريزيجيه هدف تقدم فريقه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

وبعد ذلك، في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 69، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

تألق تريزيجيه دفع أحد مشجعي أستون فيلا المشهورين على تويتر بتسميته برجل الإغاثة، الذي يظهر في أوقات الضغط الشديد مثلما فعل ضد ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة عندما سجل هدفا في الرمق الأخير بعث بفريقه لنهائي البطولة.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17 – مركز النجاة – قبل 3 جولات من النهاية.

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