مرتضى: لا يمكنني أن أسب الخطيب بهذه الطريقة.. ومصر بها "أسود"

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفيديو المنتشر مؤخرا والمنسوب له، "مفبرك".

وقال منصور عبر قناته على يوتيوب: "قطر وتركيا يحاربانني، وضابط المخابرات القطري أبو سنيدة يتخابر مع مجموعة من المصريين لزرع الفتنة، ويرسل رسائل لشخصيات مصرية واخترق نظام اتحاد الكرة وسرب العقود الخاصة بلاعبي الزمالك".

وأردف "ذلك ليصنع فتنة بين الأهلاوية والزمالكوية. الفيديو فيه يرتدي الجميع ملابس شتوية، لماذا يخرج الآن في ظل التوتر بين الأهلي والزمالك بسبب قضية نادي القرن؟ هذا لأنه يريد صنع فتنة".

وأكد "لا يمكنني أن أسب محمود الخطيب رئيس الأهلي بهذه الطريقة، هذا ليس أسلوبي. نعم أن متضايق منه لكن لن أقول ذلك الكلام".

وشدد "مصر بها أسود، مرتضى الوطني لا يقول هذا الكلام. هناك دول تحاربني".

وأتم "بين الأهلي والزمالك، نحن شعب واحد، نختلف ونتشاجر لكننا شعب واحد".

ماذا حدث

كان الموقع الرسمي للأهلي ذكر أن الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٨٤٠٦ بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، ويتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري. ( اقرأ التفاصيل )

وأوضح بيان الأهلي "وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه (البلد دي مفهاش راجل) وكررها ثانية وقال (على الطلاق البلد دي مفهاش راجل)".

فيما أصدر رئيس الزمالك بيانين نشرهما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيهما: "أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه تلقيه رساله من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".

وتابع "وقام أبو سنيده عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة بينها وبينه".

ثم قال في البيان الثاني: "كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحه ومهزلة جديدة بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة".

وأتم "تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقه فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق اذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطين في هذه المهزلة والفضيحة".

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