مران الأهلي - فايلر يوقف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين

الأحد، 12 يوليه 2020 - 19:32

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة - فايلر

حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تصحيح أخطاء اللاعبين خلال مران الفريق الجماعي اليوم الأحد.

وركز المدرب السويسري على الجانب الخططي خلال المران الثاني الذي يقوده بعد عودته من فترة الإجازة.

وحرص فايلر على تنفيذ بعض الجوانب الخططية والجمل الفنية في المران من أجل تنفيذها في المباريات بعد عودة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

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وتحدث فايلر أكثر من مرة مع اللاعبين لتصحيح أخطائهم خلال المران وطالبهم بتنفيذ تعليماته بشكل دقيق.

واجتمع فايلر مع معاونيه في الجهاز الفني على هامش المران لمناقشة برنامج الفريق في الفترة المقبلة قبل استئناف نشاط كرة القدم.

وخصص فايلر أيضا فقرة لتدريب اللاعبين على العرضيات أشرف عليها ديفيد سيزا المدرب العام.

وأجرى فايلر تقسيمة كرة قدم بمشاركة جميع اللاعبين وحارسين، وأوقفها فايلر أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.

على جانب آخر أدى حراس مرمى الأهلي مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشمل مران الحراس التدرب على العرضيات والتصويب الوقي.

واطمئن خالد محمود طبيب الأهلي على حالة سعد سمير مدافع الفريق بعدما أدى اللاعب جلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانيزيوم.

وحرص على متابعة البرنامج التأهيلي الخاص بسعد سمير وطريقة تنفيذه.

ويلعب الأهلي وديا ضد سموحة يوم 23 يوليو الجاري بملعب مختار التتش.

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