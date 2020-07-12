الزمالك: الاكتفاء بمباراتين وديتين في معسكر برج العرب

صرّح أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، أن الفريق سيكتفي بخوض مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب.

الزمالك يستعد لاستئناف النشاط الكروي، بمعسكر في برج العرب بدأه يوم الخميس الماضي.

وقال زاهر للموقع الرسمي: "تم الاتفاق على مواجهة سموحة يوم الأحد".

وأوضح: "جار الاتفاق على خوض مباراة ودية أخرى يوم 23 يوليو مع نهاية المعسكر".

وأتم: "يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر واتباع تعليمات التباعد، إذ يقيم كل لاعب في غرفة فردية، بالإضافة إلى توفير مطهرات في أرض الملعب، وتوفير أجهزة للياقة في أماكن مفتوحة".

و حدد الزمالك موعد المسحة الطبية الثالثة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الذي سيخضع لها فريق كرة القدم.

ويجري فريق كرة القدم بنادي الزمالك غدا الإثنين، المسحة الطبية الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وكان الزمالك أجرى المسحة الطبية الأولى والثانية في القاهرة قبل انطلاق معسكره المغلق.

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