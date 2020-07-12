الزمالك: الاكتفاء بمباراتين وديتين في معسكر برج العرب

الأحد، 12 يوليه 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

صرّح أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، أن الفريق سيكتفي بخوض مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب.

الزمالك يستعد لاستئناف النشاط الكروي، بمعسكر في برج العرب بدأه يوم الخميس الماضي.

وقال زاهر للموقع الرسمي: "تم الاتفاق على مواجهة سموحة يوم الأحد".

أخبار متعلقة
الزمالك يحدد موعد المسحة الطبية الثالثة مران الزمالك - مشاركة عواد وكارتيرون يطالب اللاعبين بالتركيز الأهلي يخاطب رئيس مجلس الوزراء ويطلب محاسبة رئيس الزمالك الزمالك يواجه سموحة وديا في معسكر الإسكندرية

وأوضح: "جار الاتفاق على خوض مباراة ودية أخرى يوم 23 يوليو مع نهاية المعسكر".

وأتم: "يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر واتباع تعليمات التباعد، إذ يقيم كل لاعب في غرفة فردية، بالإضافة إلى توفير مطهرات في أرض الملعب، وتوفير أجهزة للياقة في أماكن مفتوحة".

و حدد الزمالك موعد المسحة الطبية الثالثة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الذي سيخضع لها فريق كرة القدم.

ويجري فريق كرة القدم بنادي الزمالك غدا الإثنين، المسحة الطبية الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وكان الزمالك أجرى المسحة الطبية الأولى والثانية في القاهرة قبل انطلاق معسكره المغلق.

اقرأ أيضا:

تريزيجيه يكتب تاريخا جديدا للمصريين

الخطيب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى

موقف اتحاد الكرة من استضافة نهائي دوري الأبطال

المقاصة يعلن سلبية المسحة الثالثة

الملعب التونسي يطلب ضم لاعب إنبي

الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
من ينظم دوري أبطال إفريقيا؟ الاتحاد الرواندي لـ في الجول: جاهزون ولكن 3 دقيقة | إفريقيا
ألدرفيريلد: الحظ ساعدنا قليلا للانتصار على أرسنال 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - فايلر يوقف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين 36 دقيقة | الدوري المصري
وعد مورينيو يتحقق ودفاع أرسنال يفسد ما يصلحه هجومه.. توتنام يحكم شمال لندن 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: الاكتفاء بمباراتين وديتين في معسكر برج العرب 47 دقيقة | مصر
تغريدة - إشادة كبيرة بـ تريزيجيه .. "سأرسم صورته على جسدي ولن يتمكن من الاحتفال مع نصف جماهير أستون فيلا" 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العشري لـ في الجول: لا أعلم لماذا تأخر جدول الدوري.. ونواجه مشكلة في الوديات 59 دقيقة | مصر
أس: سلبية عينة يوفيتش.. خطوة واحدة تفصله عن العودة لتدريبات ريال مدريد ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول
قد ينال إعجابك