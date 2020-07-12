أس: سلبية عينة يوفيتش.. خطوة واحدة تفصله عن العودة لتدريبات ريال مدريد

الأحد، 12 يوليه 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

خضع لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد إلى فحص للكشف عن فيروس كورونا أمس السبت، وجاءت نتيجته سلبية.

صحيفة "أس" كشفت عن سلبية عينة المهاجم الدولي الصربي، وأفادت أنه سيخضع لفحص جديد غدا الإثنين.

ومن المُنتظر أن ينضم يوفيتش للتدريبات الجماعية لـ ريال مدريد إذا جاءت عينة الإثنين سلبية كسابقتها.

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وكان يوفيتش قد دخل في حجر صحي بمنزله طوال الأسبوع، بعد مخالطته لصديق مصاب بفيروس كورونا.

عينة اللاعب جاءت سلبية، لكن البروتوكول الصحي فرض عليه الانعزال وعدم التدرب مع زملائه، مما كلفه الغياب عن مباراة ديبورتيفو ألافيس الماضية.

يوفيتش سيغيب أيضا عن مباراة غرناطة غدا الإثنين، وهي مواجهة سيعوّل فيها زين الدين زيدان على كريم بنزيمة كمهاجم وحيد في ظل إصابة ماريانو دياز.

ويستهدف يوفيتش اللحاق بمباراة فياريال يوم الخميس المقبل، التي قد تكون حاسمة في تحديد لقب الدوري الإسباني.

يوفيتيش (22 عاما) خاض 25 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل خلالها هدفين، وصنع هدفين آخرين.

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